مديرية أمن بنغازي تعلن تفعيل أجهزة ضبط السرعة عبر الطريق السريع

رجال المرور التابعون لمديرية أمن بنغازي, (الإنترنت)

أصدر مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، تعليماته لقسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجدة، بتفعيل أجهزة ضبط السرعة وتنفيذ الخطة الأمنية المرورية الشاملة على أرض الواقع، والانتشار الأمني المروري على كامل الطريق السريع، للحد من الحوادث على هذا الطريق الذي يلقى فيه المواطنون حتفهم بسبب السرعة الزائدة.

ولفت رئيس مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، النقيب أحمد ضوي المسماري، إلى إصدار تعليمات عاجلة من مدير أمن بنغازي، بتركيب أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على كامل الطريق السريع، ورصد كل مَن تجاوز السرعة القانونية والنظر إلى هذه المسألة بشكل جاد ليعيد إلى الطرقات الأمن والأمان؛ بهدف وقف نزيف الدم ولحماية الأرواح والخسائر المادية.

وقال المسماري إن إضافة هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص بنغازي لمساعدة أعضائه للقيام بمهامه بشكل فعال في رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية، وخفض المخالفات المرورية والحوادث.

وأكد المسماري أن مديرية أمن بنغازي أطلقت اليوم حملات مرورية مكثفة لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وعدم استخدام حزام الأمان، وضبط أي سائق لم يتجاوز السن القانونية لقيادة المركبة، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.