طلاب «الدفعة 40» بجامعة سبها يتجاوزون أزمات الدراسة ويحتفلون بتخرجهم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 26 أكتوبر 2019, 08:17 مساء
جانب من احتفال الطلاب في جامعة سبها بتخرجهم. (بوابة الوسط: رمضان كرنفودة).

احتفلت جامعة سبها بتخريج الدفعة 40 من الطلاب، اليوم السبت، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلبة الخريجين، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطلبة.

وقال الدكتور مسعود الرقيق، عميد جامعة سبها لـ«بوابة الوسط»، إن للطلاب حقًّا بأن نحتفل بهم ومعهم «في مشهد يليق بإنجازاتهم في اجتياز مرحلة الشهادة الجامعية التي عانوها، خصوصًا طلبة القسم الداخلي الذي أقاموا فيه دون طعام ولا شراب بسبب عدم وجود تغطية مالية للإعاشة».

وعبر عدد من أولياء أمور الخريجين عن فرحتهم العامرة بعد طول رحلة الدراسة، مشيرين إلى أنها كان رحلة صعبة، وبها عثرات كبيرة نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية التي شهدتها سبها، «لكن قطار أبنائنا المجتهدين وصل بهم إلى محطة النجاح بسلام».

وتأسست جامعة سبها في العام ١٩٧٦ كتابعة لطرابلس، ولم يتم اعتمادها جامعة مستقلة إلا في العام 1983، وشغل منصب أول عميد لها الدكتور محمد المدني الحضيري؛ فيما بلغ عدد الخريجين منذ افتتاحها حتى الآن قرابة ٤٢ ألف خريج، من بينهم 120 خريجًا هو عدد طلاب الدفعة 40 التي تخرجت اليوم.

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