مقتل مدني برصاص «سلاح حربي» خلال مشاجرة في الحدائق ببنغازي

توفي المواطن السنوسي أحميد المنفي، برصاص عشوائي أُصيب به خلال مشاجرة استخدم فيها سلاحًا حربيًّا في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي .

وأُسعف المنفي (52 عامًا)، فورًا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد تعرضه للإصابة ظهرًا بطلق ناري بشكل مباشر، أثناء المشاجرة التي نشبت بين شباب في المنطقة، ولكنه وصل متوفى إلى المستشفى.

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يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية، تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط نظام القذافي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.