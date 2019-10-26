مقتل مدني برصاص «سلاح حربي» خلال مشاجرة في الحدائق ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 26 أكتوبر 2019, 07:48 مساء

توفي المواطن السنوسي أحميد المنفي، برصاص عشوائي أُصيب به خلال مشاجرة استخدم فيها سلاحًا حربيًّا في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي .

وأُسعف المنفي (52 عامًا)، فورًا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد تعرضه للإصابة ظهرًا بطلق ناري بشكل مباشر، أثناء المشاجرة التي نشبت بين شباب في المنطقة، ولكنه وصل متوفى إلى المستشفى.

إصابة سيدتين برصاص عشوائي في السلماني الغربي ببنغازي

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية، تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط نظام القذافي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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