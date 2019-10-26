«داخلية الوفاق» تنتقد استضافة قناة إيطالية للمطلوب أمنياً عبد الرحمن ميلاد

انتقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، استضافة قناة إيطالية للمطلوب أمنيا عبد الرحمن ميلاد، «وهو يرتدي الزي الرسمي».

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الأجهزة الأمنية تولي ملف متابعة كل المطلوبين متابعة خاصة، وأن «آخرين تواروا عن الأنظار واستغلوا حرب طرابلس، لإعادة الظهور وحاولوا استغلال الوضع الأمني».

وأكدت أن هذا الشخص لا يتبع وزارة الداخلية وأجهزتها ولا يتقاضى أي راتب وهو يتبع خفر السواحل التابع للقوات البحرية، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 23 إبريل الماضي، وجري مخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف راتبه، كما قام المصرف المركزي امتثالا لقرار النائب العام بالتحفظ علي حساباته المصرفية لدي المصارف التجارية.

وشدد الوزارة على أنها سوف تستمر في البحث والتحري عن كل المطلوبين، وتعزز منظومتها الأمنية بأحدث نظم تتبع المطلوبين جنائيا ومنعهم من السفر من المنافذ الرسمية والتعميم عليهم خارجيا حتي يمثلوا أمام القضاء ويواجهوا التهم المنسوبة إليهم.

الصور يطالب بالقبض على عبدالرحمن سالم ميلاد لتورطه في تهريب الوقود

وفي شهر إبريل الماضي، وجه رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور رؤساء جهاز المخابرات والمباحث الجنائية والأمن الداخلي والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بتكثيف عمليات البحث والتحري عن «عبدالرحمن سالم ميلاد» الملقب بـ«البيدجا» وإلقاء القبض عليه لتورطه في تهريب الوقود.

وقال الصور في كتاب مدون عليه «سري» واطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن النيابة العامة أصدرت قرارها رقم (458) لسنة 2017 المؤرخ في 20 ديسمبر من ذات العام و«الذي أمرت فيه الجهات الضبطية البحث والتحري وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بارتكاب وقائع التهريب، ومنهم المتهم عبدالرحمن سالم ميلاد الملقب البيدجا».