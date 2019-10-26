«داخلية الوفاق»: حركة العبور عبر منفذ وازن تسير «بشكل طبيعي وانسيابي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 04:50 مساء
حركة عبور المسافرين عبر منفذ وازن البري, (داخلية الوفاق)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حركة عبور المسافرين عبر منفذ وازن البري بين ليبيا وتونس، تسير «بشكل طبيعي وانسيابي».

ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أنها تواصلت مع مديرية أمن منفذ وازن البري، التي شددت على أن حركة العبور بين الدولتين لا تشهد أية مشكلات.

وكان مصدر مسؤول بمنفذ راس جدير الحدودي غرب البلاد، أعلن مساء الأربعاء الماضي، إغلاق المنفذ من الجانب الليبي؛ بسبب «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي من قبل الجانب التونسي، ولعدم الاستجابة من جانبهم لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالمسافرين».

إغلاق منفذ رأس إجدير من الجانب الليبي

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن قرار إغلاق المعبر جرى «من قبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، العميد جمعة غريبة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحى باشاغا، إلى أن يتم حل كل المشاكل التي يتعرض لها المسافر الليبي في المنفذ من الجانب التونسي».

فيما شهد منفذ وازن على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ضغطا كبيرا في حركة السير في الجانبين، بسبب تحول المسافرين من منفذ راس جدير إلى «وازن».

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