16 عميد بلدية يحضرون ورشة عمل تنمية القدرات المؤسساتية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 04:45 مساء

نظمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بحضور 16 عميد بلدية.

وناقش الحضور مشروع تنمية القدرات المؤسسية بـ«شكل رسمي، وتقديم المنهجية الفنية لتقييم القدرات وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتية»، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي بـ«فيسبوك».

ومن خلال اللقاء التقابلي، جرى «سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وإمكاناتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها، بخلق برامج تدريب القدرات البشرية للبلديات الليبية».

وتندرج هذه «العمليات كحصيلة لورشة عمل تفاعلية بين كل الجهات ذات العلاقة، لتكون أساسا يمكن الانطلاق منه إلى التفعيل الكامل لباقي البلديات بالاختصاص العام في الشؤون المحلية».

وتستغرق هذه الورشة مدة ثلاثة أيام يتخللها تنظيم حلقات عمل مشتركة وفعاليات تبادل الرؤى والمقترحات، التي من المقرر أن تفضي إلى وضع واعتماد خطة عمل تنفيذية للمشروع.

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