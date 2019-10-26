بالصور.. مستشفى تاورغاء يستقبل 150 مصابا باللشمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 02:50 مساء
مستشفى تاورغاء يستقبل مصابي مرض اللشمانيا، 25 أكتوبر 2019 (صفحة المستشفى على فيسبوك)

استقبل مستشفى تاورغاء العام، أمس الجمعة، ما يزيد على 150 حالة مصابة بمرض اللشمانيا.

ونشر المستشفى صورا للمصابين عبر صفحته على موقع «فيسبوك» بينما يتلقون العلاج، وعلق عليها: «ازدحام كبير للمرضى، والأعداد تتجاوز 150 حالة»، متوجها بالشكر إلى الأطباء والتمريض والمساعدين لدورهم في مجابهة هذا المرض.

ومن الصعب تحديد مؤشر معين لإحصاء المصابين بـ«اللشمانيا»، ولكن حسب التقديرات والإحصاءات المتوافرة يبلغ عدد المرضى في العقود الثلاثة الأخيرة نحو 100 ألف إصابة، من بينها نحو عشرة آلاف حالة سجلت السنة الماضية. حسب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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وقبل أسبوعين، أرسل مدير المستشفى نداء استغاثة إلى كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتهم في علاج المرض، الذي انتشر في المدينة من جديد، لافتًا إلى أن الأطباء المتعاونين معهم من منظمة «أطباء بلا حدود» لا يتعاملون مع مرضى اللشمانيا ويعالجون الحالات المرضية الأخرى.

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وشكا مدير المستشفى من نقص الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالمرض بلغت 800 حالة منذ شهر أبريل الماضي وحتى مطلع أكتوبر، كان من بينهم رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

مصابو مرض اللشمانيا يتلقون العلاج في مستشفى تاورغاء 25 أكتوبر 2019 (صفحة المستشفى على فيسبوك)
مصابو مرض اللشمانيا يتلقون العلاج في مستشفى تاورغاء 25 أكتوبر 2019 (صفحة المستشفى على فيسبوك)
مصابو مرض اللشمانيا يتلقون العلاج في مستشفى تاورغاء 25 أكتوبر 2019 (صفحة المستشفى على فيسبوك)
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