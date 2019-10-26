الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 12:25 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، قد تكون غزيرة، مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي (راس أجدير حتى مصراتة والدواخل وسهل الجفارة والجبل الغربي)، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، لافتا إلى أن «الطقس مستقر على بقية مناطق ليبيا».

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، السبت، احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الجنوب الغربي.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده:
- السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول عند المساء إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بينما تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
- تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية، لا تتجاوز 24 درجة على غات.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

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