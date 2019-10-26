«الأرصاد» يحذر الصيادين من سقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 12:03 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من سقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية، على طول الساحل من رأس أجدير إلى سرت، الليلة وصباح الغد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن ارتفاع الموج على ساحل درنة غدا، يتراوح بين 1.5 و1.75 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل تكون مصحوبة بسحب رعدية الليلة وصباح الغد.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول غدا من شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.57 متر، بينما تسجل الحرارة 25 درجة مئوية، والرؤية جيدة تكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية على ساحل رأس لانوف، متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل درنة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، يكون قليل الاضطراب على ساحل درنة، إذ يتراوح ارتفاعه بين 025 و1.25 متر اليوم، و1.5 و1.75 متر غدا على ساحل درنة، بينما تسجل درجة الحرارة 24 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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