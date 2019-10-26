شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من طرفي النزاع

نشرت جريدة «الوسط» في عددها 205 تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية التي رصدت شهادات حية لمواطنين من ضحايا حرب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن القوات التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق استهدفا مناطق سكنية دمرت فيها منازل مدينة، وعمارات سكنية، وبعض مرافق البنية الأساسية المدنية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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وأشارت، في تقرير توثيقي لانتهاكات الحرب نشرته الثلاثاء الماضي، إلى أن الصواريخ وقذائف المدفعية قديمة ترجع إلى عشرات السنين ، وتفتقر إلى الدقة، لافتة إلى «غياب أي دليل يشير إلى أن المدنيين المعنيين ضالعون في سير العمليات العدائية»، واصفة أن شن هجوم عشوائي يؤدي إلى موت مدنيين أو إصابتهم بـ«جريمة حرب».

في إحدى الشهادات، التي نشرتها «العفو الدولية»، يروي نجل أحد الضحايا شهادته حول قصف بصواريخ جراد استهدف منزل الأسرة في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس أبريل الماضي، وأطلق من مناطق تقول المنظمة إنها خاضعة لسيطرة قوات القيادة العامة، وفي معرض شهادته يقول:

«..كانت أمي مع أبي وزوجتي وابني وعمتي في المنزل ، وأنا في منزل مجاور لنا، وأمي أقربهم إلى الباب الأمامي، وأصيبت بجروح بالغة في مؤخرة رأسها وظهرها، وفارقت الحياة بمجرد أن وقع الهجوم»، ويضيف «أسرعت إلى البيت لكن فشلت جهودي في إنقاذها، فيما أصيب طفلاي بصدمة شديدة، وفقد أبي السمع نتيجة للضربة، ولا يكاد يتكلم أو ينام».

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لم تكن تلك هي العملية الوحيدة التي حملت فيها «العفو الدولية» المسؤولية لقوات القيادة العامة، بل أشارت أيضا إلى ضربة جوية وجهتها إلى منزلين في تاجوراء، قرب ما قالت إنها «الحدود الخارجية لمجمع عسكري»، ونقلت المنظمة شهادة سيدة من أسرة قويرة التي تعرض منزلها لقصف في أحد الهجومين في يونيو الماضي.

وتقول السيدة التي تدعي حواء جبريل، لمنظمة العفو الدولية: ««كنت وحدي في البيت مع ابنتي، وعمراهما 10سنوات و11 سنة، وقرب الساعة السادسة والنصف أو السابعة مساء، أصابت ضربة جوية حقلا خلف منزلنا الذي يجري بناؤه بجوار منزلنا الذي نقيم فيه. وانتابني الذعر فأخذت ابنتي وجريت إلى البوابة للخروج، لكن ما أن وصلنا إلى البوابة حتى وقعت ضربة أخرى ضخمة أصابت منزلنا، المنزل الذي يجري بناؤه، وألقت بنا قوة الانفجار على البوابة».

وتستطرد السيدة «ابنتي لم تصابا بأذى، لكن أصبت بجروح في وجهي وعيني وانسكرت نواجذي وظهري وساقي وذراعي، ولم أشف حتى الآن ومازالت ابنتاي مروعتين، وخصوصا الصغرى. وأصيب جارنا أيضا، لكن إصابته أقل خطورة».

وحسب الروايات التي رصدتها منظمة العفو الدولية، لم تقتصر الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين على قوات القيادة العامة، بل إن هجمات أخرى نفذتها قوات حكومة الوفاق واستهدفت مدنيين، ومن بينها هجوم بالمدفعية على مبنى سكني في قصر بن غشير في مايو الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين، وكان من بين الضحايا أحمد فتحي المزوغي الذي كان عمره 19 سنة، وقال أخوه لمنظمة العفو الدولية:

«كنت في البيت، وكان أخي يقف في الشارع أمام البيت، كانت الضربة هائلة، إذ طوحت مركبة في الهواء لتسقط فوق مركبة أخرى، ولف السواد كل شيء»، ويتابع «أسرعت إلى الخارج فوجدت كثيرا من الجيران قتلي وجرحي على الأرض، وكانت هناك أشلاء، كان المشهد مروعا»، مضيفا «أخي كان مصابا بجروح في أنحاء جسمه أدت إلى وفاته، لم استطع أن أصدق ذلك».

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وفي قصر بن غشير أيضا، ووفق العفو الدولية، أدت ضربتان جويتان متعاقبتان إلى تدمير منزلين في ينيو الماضي، وفي أحد المنزلين أصيبت إيمان رمضان، التي يبلغ عمرها 28 عاما، بجروح بالغة، وفقدت إحدى قدميها، وقال خالها لمنظمة العفو الدولية:

«رأيت الطائرة تتحرك من الغرب إلى الشرق، وظننت أنها ستقصف مكانا بعيدا، لكن في تلك اللحظة وقعت الضربة، أصابت القنبلة منزلنا، لم استطع أن أري شيئا أو أن أتنفس، فقد عم المكان غيار كثيف أو دخان كأنه ستارا قد أسدل، أغشي على أمي ولم تتعاف من الصدمة، وتوفيت بعد 25 يوما، وأصيبت ابنة اختي بجروح مروعة وفقدت قدمها»، ويضيف «دمر بيتنا تماما، فقدنا كل شئ، لماذا يقصفون الأسر في بيوتها؟..».