النويري يبحث مع سلامة ونورلاند الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 09:11 مساء

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، في تونس، الجمعة، المستجدات الدولية والمساعي التي تبذل لتوحيد الجهد الدولي لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال النويري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه استعرض مع سلامة رؤية وجهود مجلس النواب لإيجاد «حلول تفضي إلى إنهاء الأزمة في ليبيا، بما يحقق إرادة الشعب الليبي ويحفظ السيادة الوطنية».

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في تونس أيضا، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وبحث معه «المستجدات الدولية وسبل إنهاء الأزمة الليبية، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأطراف الدولية لتجاوز ليبيا هذه الأزمة» وفق تصريح النويري.

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