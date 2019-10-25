قرار من الحكومة الموقتة بتدشين مستشفى للحوادث والطوارئ بطبرق

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني, (الإنترنت)

أصدرت الحكومة الموقتة القرار 856 لسنة 2019، بإنشاء مستشفى للحوادث والطوارئ بطبرق.

وجاء في نص القرار الذي تحصلت «بوابة الوسط»، على نسخة منه، بأنه يؤذن لوزارة الصحة في الحكومة الموقتة، بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحوادث والطوارئ، بسعة 60 سريرا داخل مدينة طبرق بذات التصاميم والمواصفات المعتمدة للمستشفيات بقيمة 30 مليونا و500 ألف دينار ليبي.

وتعاني غالبية مناطق ومدن المنطقة الشرقية من عدم وجود مستشفيات خاصة بالحوادث والطوارئ مجهزة بأحدث المعدات لإسعافهم، لا سيما بعد ازدياد نسبة الحوادث بعد العام 2011 في مدينة طبرق والمناطق المجاورة.