وزير «تعليم الوفاق» يعد أوائل الثانوية بدخول أي كلية يرغبونها

لقاء وزير «تعليم الوفاق»، عثمان عبد الجليل مع الأولى في الثانوية الطالبة، مراسم دوزان، 24 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وعد وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، العشرة الأوائل من بين الحاصلين على الشهاد الثانوية العامة، بإصدار قرار يتيح لهم دخول أي كلية أو جامعة في ليبيا يرغبونها.

جاء ذلك خلا لقاء عبد الجليل بالطالبة مراسم دوزان، المتحصلة على الترتيب الأول في الثانوية للعام الدراسي 2018 - 2019، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وهنأ عبد الجليل للطالبة مراسم، وتمنى لها مستقبلا باهرا في حياتها العلمية، مؤكدا أن الوزارة تبذل كل جهدها لضبط جودة الامتحانات العامة من أجل إنصاف أمثالها من المتفوقين.



كما أشاد بكل جهودها ومثابرتها، منوها بأنها وأمثالها من الطلبة المتميزين هم أمل ليبيا في بناء مستقبلها.