وكيل «مواصلات الوفاق» يناقش فتح مطار معيتيقة مع مستشار السفارة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 09:30 صباحا
وكيل «مواصلات الوفاق»، هشام عبد الله، مع مستشار السفارة البريطانية، كيفن دنش، 24 أكتوبر 2019، (مواصلات الوفاق)

ناقش وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، هشام عبد الله، مع المستشار السياسي للسفارة البريطانية لدى ليبيا، كيفن دنش، عدة مواضيع أهمها إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي أمام الحركة الجوية.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في ديوان الوزارة بطرابلس، إلى التنسيق مع وزارة النقل البريطانية بخصوص إقامة برامج تدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران، وتوفير بعض أجهزة الكشف الأمني لاستخدامها بالمطارات، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وبحث الطرفان سبل تسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير المطلوبة من الحكومة البريطانية على بعض المعدات الموردة للمطارات الليبية، إضافة إلى تقديم المساندة اللازمة لرفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية لدخول الأجواء الأوروبية، وكذلك التطرق إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة للمتدربين الموفدين من طرف الوزارة.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، الذي تعرض للقصف أيضًا.

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