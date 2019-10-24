«مكتب إعلام الداخلية» يستعد لتنظيم مؤتمر وطني حول ارتفاع عدد حوادث الطرق

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 24 أكتوبر 2019, 10:47 مساء

يستعد مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية لتنظيم مؤتمر وطني حول ارتفاع عدد حوادث الطرق، وطرح المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، حيث شهدت مدينة بنغازي في الأربع أشهر الأخيرة إصابة أكثر من 1400 مواطن ووفاة 44 شخص جراء حوادث الطرق، وفقًا لمستشفى الجلاء.

وقال عضو مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عوض العدولي لـ«بوابة الوسط»، الخميس، «الأسباب الرئيسية وراء وقوع الحوادث المرورية بالطريق السريع هو سائق المركبة الآلية والمركبة الآلية نفسها والطريق، وفي حقيقة الأمر نعول كثيرًا على السائق لأنه هو مَن يتحكم في عجلة القيادة».

وأضاف: «نحن الآن أمام مفترق طرق خطير جدًّا بهذه الأرقام المخيفة التي تطالعنا بها الإحصاءات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية لعدد الوفيات والمصابين».

 ولفت العدولي إلى أن «عدد الوفيات في ليبيا في العام الماضي 888 حالة وفاة بسبب حوادث الطرق، وفقًا الإحصاءات الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص».

وأشار العدولي إلى أن مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية يعمل على «تكثيف الجهود من حيث التوعية والإرشاد المروري عبر وسائل الإعلام المختلفة».

وطالب العدولي «الجهات المعنية بالإسراع بوضع الحلول المناسبة للحد من حوادث الطرق بهذه الطريق بشكل خاص وكل الطرق العامة بشكل عام».

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