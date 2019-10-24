مجلس النواب يستنكر تصريحات إردوغان حول حق التدخل في الشأن الليبي

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (الإنترنت)

استنكر مجلس النواب ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح منتدى «تي آر تي» بمدينة إسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي.

وقال مجلس النواب في بيان، اليوم الخميس، «إن إردوغان اعتبر ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزءًا من الإمبراطورية العثمانية (البائدة) وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم»، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف المجلس أن «الرئيس التركي نسي أو تناسى أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912، التي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض».

وأشار البيان إلى أن «ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية».

وأكد المجلس على «ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها عوضًا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية، والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في منتدى «تي آر تي» إن «تركيا تتواجد في ليبيا لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل... ولنشارك القدر مع إخواننا... وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة وتقدم المساعدة لكل مَن يطلب منها ذلك».