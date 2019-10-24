تركيب 5 أجهزة تخدير و10 حضانات أطفال بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 24 أكتوبر 2019, 09:01 مساء
حضانات الأطفال الحديثة التي جرى تركيبها بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم الخميس، انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب خمسة أجهزة تخدير بغرف العمليات و10 حضانات خاصة بالأطفال بقسم الأطفال حديثي الولادة بالمركز.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز، معتز خالد الحاسي لـ«بوابة الوسط»، إن أجهزة التخدير بحضانات الأطفال أميركية الصنع موردة من قبل شركة «آلفا» تحت إشراف إدارة التجهيزات والمعدات الطبية.

ونوه الحاسي إلى أنه سيتم تدريب الأطقم الطبية بالمركز على استخدام الأجهزة قبل إدخالها الخدمة في الفترة المقبلة، كما سيتم تشغيل جهاز الآشعة الذي يستخدم «في عمليات الجراحية C-Arm وإدخاله الخدمة الأحد المقبل».

كان مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج عبدالله الجالي، قال لـ«بوابة الوسط» إن القيمة المالية للمشروعات التي تعاقدت عليها الحكومة الموقتة لتنفيذها بالمركز خلال العام 2019 تقدر بنحو 26 مليون دينار تشمل أعمال إنشاءات وصيانة وتوريدات شاملة للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

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