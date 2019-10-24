على هامش «قمة سوتشي».. السراج والشاهد يناقشان العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس

السراج والشاهد خلال لقائهما في سوتشي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في مدينة سوتشي على هامش مؤتمر قمة «أفريقيا - روسيا»، بحضور عدد من المسؤولين التونسيين والليبيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج تقدم في بداية الاجتماع بالتهنئة لرئيس الوزراء التونسي على نجاح العملية الانتخابية في بلاده، متمنيًا لتونس الشقيقة التقدم والازدهار.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما أطلع السراج رئيس الوزراء التونسي على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج والشاهد أكدا عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، كما أكد الشاهد مساندة تونس المسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الليبي.