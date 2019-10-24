وقفة أمام ديوان بلدية سبها للمطالبة بتسوية أوضاع العاملين في قطاع التعليم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 24 أكتوبر 2019, 07:13 مساء
المشاركون في الوقفة أثناء تلاوة البيان من قاعة المجلس البلدي سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من الأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ومختاري المحلات في مدينة سبها، اليوم الخميس، وقفة أمام قاعة ديوان المجلس البلدي للمطالبة بتسوية أوضاع المعلمين والموظفين العاملين بالقطاع.

ودعا المشاركون في بيان أعلنوه خلال الوقفة إلى ضرورة تفعيل القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب بشأن تسوية أوضاع المعلمين والعاملين بالقطاع ورفع مرتباتهم وتفعيل برنامج التأمين الصحي بالقطاع.

كما شدد البيان على ضرورة الإسراع في تسوية أوضاع المتعاقدين مع القطاع إلى جانب المعلمين والموظفين بقطاع التعليم من حيث الترقيات والفروق المالية.

يشار إلى أن مدارس سبها لازالت لم تفتح أبوابها رغم انطلاق العام الدراسي 2019 - 2020 بسبب استمرار إضراب المعلمين عن العمل احتجاجًا على عدم تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب.

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