«الضمان الاجتماعي»: رفع الحجز عن حسابات بنغازي الطبي الأحد الماضي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 24 أكتوبر 2019, 06:12 مساء
مركز بنغازي الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، رفع الحجز على كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمركز بنغازي الطبي منذ يوم الأحد الماضي، بعد شكوى إدارة المركز من عدم قدرتها على سداد رواتب العاملين.

وأوضح مساعد مدير إدارة الإعلام بالصندوق خالد مفتاح الوريث في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإجراء الذي حدث مع مركز بنغازي الطبي «لم يكن عشوائيًّا وعبثيًّا، بل جاء بعد خطابات وتم إخطارهم بموجب القانون وعن طريق المحكمة وبريد تسجيل الأصول منذ شهرين، ولم نتلقِ أية استجابة بالخصوص».

وأضاف الوريث، أن قيمة الاشتراكات المستحقة من مركز بنغازي الطبي منذ بداية العام الجاري تقدر بنحو «2 مليون و300 ألف دينار»، مشيرًا إلى أن «القانون رقم (13) لسنة 1980 يمنح فروع الصندوق والمفتشين الحق بتحصيل الاشتراكات الضمانية وفق القانون، لأن هذه أموال المتقاعدين والمضمونين، وخولنا القانون بتحصيلها».

وأكد  أنه «بعد تحصيل الاشتراكات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي تم رفع الحجز على كل الحسابات المصرفية الخاصة بمركز بنغازي الطبي، وتم التعميم لكافة المصارف».

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واشتكت مديرة مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، من عجز المركز عن صرف مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر للعاملين به من أطباء وممرضين وموظفين، إضافة إلى عدم صرف مستحقات العاملين في شركات الأغذية والنظافة، كما لم تسدد مستحقات الشركات المتعاملة مع المركز، بسبب حجز صندوق الضمان الاجتماعي على أموال للمركز.

وأضافت العريبي، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أن الصندوق يحجز المرتبات، رغم أن وزارة المالية في الحكومة الموقتة اقتطعت منها القيمة الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن المركز لا علاقة له بتلك الأزمة، مطالبة الصندوق بالتواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول تخص مستحقاته دون الإضرار بمصالح العاملين.

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