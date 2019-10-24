ليبيا رئيسا لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة

وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد عبد الله الطاهر (بوابة الوسط)

اُنتُخبت ليبيا، اليوم الخميس، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وذلك بإجماع الدول الأعضاء.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، شكل مجلس الوزراء العرب المعني بالبيئة، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، بانتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين. وصار تشكيل المجلس برئاسة ليبيا، والبحرين نائبًا للرئيس، وعضوية كل من مصر والسعودية وتونس والأردن والإمارات. ومن المقرر عقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس في أكتوبر من العام 2020.

وترأس أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد عبد الله الطاهر.

وانطلقت أعمال الدورة، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة. وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية»، خصوصًا ما يتعلق بـ«رصد التلوث الإشعاعي»، والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وستبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى مناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين وهضبة الجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن.

وتستعرض الدورة تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي للعامين (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي للعام 2019، تحت شعار «نفاياتنا.. ثروة مهدرة».