تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 04:33 مساء

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 4.14 دينار مقابل 4.15 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى النحو نفسه، انخفض اليورو بفارق قرش واحد مسجلًا 4.55 دينار مقابل 4.56 دينار أمس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.18 دينار مقابل 5.13 دينار أمس بفارق 5 قروش.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.71 دينار الذي سجلته أمس، في حين صعد الدينار التونسي بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.45 دينار مقارنة بـ1.44 دينار أمس.

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