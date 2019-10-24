لجنة لحصر التعديات على النهر الصناعي في سرت

تسرب للمياه جراء الاعتداء على أحد خطوط النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

قرر رئيس المجلس البلدي سرت، مختار المعداني، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لحصر كل التعديات والمخالفات والتجاوزات على الخطوط الرئيسية والفرعية بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي.

وستتولى اللجنة أيضا رصد التعديات على جهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى، وشبكة شركة المياه والصرف الصحي داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتحديد المخالفين والإبلاغ عنهم، حسب قرار نشرت البلدية صورة منه على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون من عدة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

اقرأ أيضا: التعديات تحرم سكان سرت من مياه النهر الصناعي

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى تعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.