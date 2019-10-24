ضبط قطعتين أثريتين ومخطوطة قبل تهريبها من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 12:51 مساء
مخطوطة تاريخية ضبطت قبل تهريبها خارج طرابلس، 24 أكتوبر 2019، (داخلية الوفاق)

ضبطت قوة أمنية مشتركة في طرابلس، اليوم الخميس، قطعتين أثريتين ومخطوطة تاريخية قبيل تهريبها خارج العاصمة.

واستطاع أعضاء مكتب تحريات أبو سليم أن يتحفظوا على القطع الأثرية قبل تهريبها، بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس وجهات أمنية أخرى، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تنشط عصابات دولية وأفراد من أجل الاستيلاء على آثار ليبيا وتهريبها إلى خارج البلاد.

وردا على سؤال حول عدد الآثار التي نهبتها الجماعات الإجرامية من ليبيا إلى أفغانستان، يقول رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في ليبيا، فينسنت ميشيل، في مقابلة مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، أجريت أخيرا، أن هناك عشرات الآلاف من القطع الفنية المنهوبة التي تتراوح قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.

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وعلى مدى السنوات الأخيرة التي أعقبت الاضطرابات الأمنية في ليبيا منذ 2011، وجدت آلاف القطع الأثرية طريقها إلى البيع في المزادات العالمية، استرجع عدد ضئيل منها.

القطعتان الأثريتان
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