«داخلية الوفاق»: استحداث منظومة للربط بين أقسام تراخيص السيارات

اجتماع القيادات الأمنية لبحث منظومة ربط أقسام تراخيص السيارات، 24 أكتوبر 2019، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، استحداث منظومة للربط بين أقسام تراخيص السيارات على مستوى ليبيا.

وناقش عدد من القيادات الأمنية آلية الربط بين منظومة ترخيص طرابلس، والأقسام المماثلة في أنحاء البلاد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن تلك المنظومة تستهدف منع عمليات السرقة، وتسجيل المركبة في قسم ترخيص آخر، وكذلك تخفيف الازدحام الحاصل على قسم ترخيص طرابلس؛ مما يساعد في تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للمواطنين.

شارك في الاجتماع مدير أمن طرابلس، أسامة عويدان، ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ورئيس قسم ترخيص طرابلس، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ورئيس مكتب التقنية ونظم المعلومات.