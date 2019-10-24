طبرق تستضيف معرضا للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 09:24 صباحا
اجتماع رئيسي اتحادي غرف التجارة في مصر وليبيا، 23 أكتوبر 2019، (الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالحكومة الموقتة، إدريس عمران، أن بلدية طبرق ستستضيف معرضا للمنتجات والشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، «في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا».

والتقى عمران، نظيره المصري، عادل ناصر، خلال زيارته القاهرة أمس الأربعاء، حيث بحثا أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، حسب تصريحاته إلى وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وأكد الجراري أن الطرفين ناقشا إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاتفاق على تشكيل وفد من رجال الأعمال الليبيين لزيارة القاهرة منتصف شهر نوفمبر المقبل، بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة؛ لبحث التعاون مع التجار ورجال الأعمال.

وفي مارس الماضي، صرح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية حينها، أحمد الوكيل، بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا انخفض إلى 455 مليون دولار، بعد أن كان مليار و377 مليون دولار في عام 2013، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول، وأرجع هذا الانخفاض إلى معوقات عبور الحاويات.

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