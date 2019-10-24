انطلاق الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا

اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (الإنترنت: أرشيفية)

انطلقت أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة.

وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية»، خاصة ما يتعلق بـ«رصد التلوث الإشعاعي»، والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وستبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين وهضبة الجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن.

وتستعرض الدورة تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019م تحت شعار «نفاياتنا.. ثروة مهدرة».