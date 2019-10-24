«بركان الغضب» يعلن وفاة سائق سيارة اسعاف بمنطقة صلاح الدين

أعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» وفاة سائق سيارة اسعاف «جراء قصف جوي» دون أن يذكر أسمه أو أية تفاصيل أخرى.

وندد المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بـ«استمرا استهداف الاطقم الطبية والطبية المساعدة».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق، قالت الأربعاء إن «مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي باستخدام قنابل أميركية الصنع شديدة الانفجار وزن 227 كيلوغراما موجهة بالليزر».

وأضافت الغرفة في بيان ليل الثلاثاء، أنه «بعد التحقيق تأكد أن القنابل أميركية الصنع وأن طائرة F16 يرجح أن تكون نفذت الهجوم».

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي.

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وأضاف المسماري أن الغارات نجم عنها «انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق الصواريخ والذخائر»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».