اتفاق لإمداد ليبيا بمليون طن قمح روسي سنوياً

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:52 مساء

يرتقب أن توقع ليبيا اتفاقا مع روسيا لإمدادها بمليون طن من القمح سنويا، خلال قمة روسية أفريقية في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الذي يشارك بمدينة سوتشي الروسية في القمة الروسية –الإفريقية، إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاما واحدا، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

كما بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول، إن «الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو، سياسيا واقتصاديا».

وأضاف، أن الليبيين أعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع في مجالات مثل التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، إضافة لتقديم يد العون في بناء محطة للطاقة.

وزودت روسيا «أكبر مصدر للقمح في العالم»، السوق الليبية بنحو 329 ألفا و100 طن من القمح الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج موسم الحبوب خلال العام الزراعي الحالي نحو 129 مليون طن، منها 80 مليون طن من القمح، وفقا لبيانات روسية.

ويحضر فعاليات القمة التي تجرى بإشراف الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.

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