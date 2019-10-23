شاهد.. أول صورة لأطباء طرابلس بعد إطلاق سراحهم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 08:31 مساء

التقطت العدسات صورة للأطباء الستة الذين كانوا مخطوفين في غدامس، بعد إطلاقهم، ووصولهم إلى طرابلس.

وكانت الناطقة باسم المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وداد أبو النيران، أعلنت إطلاق الأطباء الستة، مؤكدة أنهم خرجوا من مدينة الزنتان في طريق العودة إلى مدينة طرابلس.

«صحة الوفاق» تعلن إطلاق سراح الأطباء المختطفين في غدامس

وأعلنت أبو النيران، قبل نحو أسبوعين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، «خطف ستة أطباء من قافلة طبية كانت في طريقها إلى غدامس».

وكشف مدير مستشفى غدامس، محمد الثني، أن خاطفي الأطباء الستة «يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة الردع».

الأطباء الستة بعد إطلاق سراحهم, 23 أكتوبر 2019 (الإنترنت)
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