ميناء بنغازي يستقبل 1300 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل السيارات «قراند بورتقالو»، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بالميناء الرئيسي، وعلى متنها 1300 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، وفق الناطق باسم الميناء مفتاح الشهيبي.

واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحاويات «لينا أف» الخط الملاحي MSC، وكيل شركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 145 حاوية تحوي سلعاً وبضائع مختلفة، كما استقبل سفينة نقل الحاويات «هانزا» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 213 حاوية محملة بكافة السلع والبضائع المتنوعة..

وأوضح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب «عبد اللطيف» الوكيل الملاحي شركة الأفق المضىء، وعلى متنها 10500 طن من حبوب الشعير.

فيما من المنتظر دخول سفينة نقل الحبوب (ليلى) الوكيل الملاحى لشركة الربان العالمية، إلى الميناء، وعلى متنها 15000 طن من حبوب الذرة.