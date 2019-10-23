مجلس الدولة يدعو في عيد التحرير لـ«التكاتف في وجه المؤامرات»

دعا المجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى «التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن»، مؤكدا تمسكه بـ«استكمال مسيرة شعبنا النضالية وحرصه الشديد على العمل المتواصل بما يحافظ على المسار السياسي ويصل ببلادنا الحبيبة إلى دولة الدستور والقانون والمؤسسات».

وهنأ المجلس الأعلى للدولة، في بيان اليوم، الشعب الليبيّ بمناسبة عيد تحرير ليبيا، مؤكدا أن «هذا العيد يأتي ليذكّرنا بالتضحيات الكبيرة من شعبنا العظيم في سبيل الإطاحة بنظام دكتاتوري ظالم، قبع على بلادنا عشرات السنين، ومارس شتى أنواع الظلم والطغيان».

وتابع المجلس أن «شعبنا الأبيّ نجح أخيرا بثورةٍ شعبيةٍ عارمةٍ في إسقاط هذا النظام والانتقال بليبيا إلى مرحلةٍ جديدةٍ استُهلت بانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة»، مضيفا «برغم عدالة القضية وأحقية المطالب، في بناء دولة ديمقراطية مدنية، توفر الحرية والعدالة والعيش الكريم، إلا أن هذا لم يرق لأطرافٍ محليةٍ وإقليمية، تأبى إلا أن تقتل مشروع الانتقال في مهده، وتقضي على حلم الليبيين في بناء دولتهم المنشودة».

حكومة الوفاق: الأربعاء عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

ويصادف الثالث والعشرون من أكتوبر، الذكرى الثامنة لإعلان تحرير ليبيا من قبضة القذافي الذي أطاحت به ثورة السابع عشر من فبراير.

الحكومة الموقتة تعلن: الأربعاء عطلة رسمية لمناسبة عيد التحرير

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر احتساب اليوم الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير، كما اتخذت الحكومة الموقتة القرار نفسه.