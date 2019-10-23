الكوني: «المجلس الاجتماعي للقبائل» الممثل الوحيد للطوارق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 04:52 مساء
رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني إن المجلس هو الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في البلاد وأن «التصرفات التي يقوم بها البعض لا تمثل المجلس»، وإن هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط، من دون أن يسمي «البعض» الذي يقصده.

وأوضح الكوني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس تأسس فى العام ٢٠١٥ من جميع الطوارق فى ليبيا و تم تجديد المجلس فى إجتماع للطوارق فى عام ٢٠١٨ فى منطقة لعوينات.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على المحافظة على «وحدة النسيج والتراب الليبي وأنه مع الوحدة ضد الانقسام أو التقسيم، ويؤيد الجهود التي تبذل من أجل توحد كل الليبين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية»، مشددا على تمسك المجلس بجميع الاتفاقات التي وقعها «من أجل السلام والمحبة و التعايش السلمي».

ونبه إلى دعوة المجلس جميع الليبين إلى «الوحدة و العمل على لم الشمل ونبذ خطاب الكراهية والعنف، وتبني مناهج التسامح».

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