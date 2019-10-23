ضبط 14 شخصا في بنغازي دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 03:19 مساء
عدد من المضبوطين في حملة جهاز مكافحة الظواهر السلبية ببنغازي. (صفحة الجهاز على فيسبوك).

ضبطت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بنغازي، 14 شخصا من جنسيات مختلفة لا يحملون أوراقا ثبوتية، دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، منتصف ليل الثلاثاء، إنه أثناء القيام بحملة تم ضبط الأشخاص وهم يبيعون الخضار على قارعة الطريق، موضحا أنه تبين أنهم لا يملكون رخصة مزاولة عمل ولا شهادات صحية.

كما بين المكتب أنه بعد التحقيق معهم اتضح بأنه ليس لديهم أي أوراق رسمية ولا يحملون أوراقا تثبت دخولهم إلى دولة ليبيا بطريقة قانونية، بالإضافة إلى أن بعضهم مصاب بأمراض معدية، مشيرا إلى أنه جرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي سياق آخر، قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بإزالة العشوائيات بمنطقة السلماني (عمارات 602) وشارع الجوازات، وإزالة المخلفات، ضمن الحملات التي يشنها الجهاز في بنغازي.

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