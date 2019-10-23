مديرة «بنغازي الطبي»: «الضمان الاجتماعي» يحجز على مرتبات 3 أشهر للعاملين في المركز

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 03:20 مساء
مركز بنغازي الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت مديرة مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الأربعاء، إن صندوق الضمان الاجتماعي يحجز على أموال للمركز تقدر بمليونين و300 ألف دينار ليبي، إضافة إلى مرتبات ثلاثة أشهر.

وأضافت العريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الصندوق يحجز المرتبات، رغم أن وزارة المالية في الحكومة الموقتة اقتطعت منها القيمة الخاصة بالضمان الاجتماعي.

واشتكت من عجز المركز عن صرف مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر للعاملين به من أطباء وممرضين وموظفين، إضافة إلى عدم صرف مستحقات العاملين في شركات الأغذية والنظافة، كما لم تسدد مستحقات الشركات المتعاملة مع المركز.

وأكدت العريبي أن المركز لا علاقة له بتلك الأزمة، مطالبة الصندوق بالتواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول تخص مستحقاته دون الإضرار بمصالح العاملين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز