الثني يوجه بتوزيع سيارات إسعاف على 11 نقطة في الطرق العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 01:03 مساء
الثني مع وزير «صحة الموقتة»، سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف، سالم حسن، (المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة)

وجه رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بتوزيع سيارات للإسعاف والطوارئ على 11 نقطة بالطرق العامة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، إن هذا الإجراء يأتي ضمن المرحلة الأولى للخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوزيع آليات جهاز الإسعاف والطوارئ على طول الطرق العامة.

وبحث الثني مع وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، سالم حسن، البرنامج التدريبي للمسعفين والسائقين والأطباء، إضافة إلى استكمال خطط التدريب السابقة لجهاز الإسعاف ومتابعة وإنهاء مشروعات وزارة الصحة التي هي قيد الإنجاز.

وتوفي 25 شخصا وأصيب 602 آخرون نتيجة الحوادث المرورية شرق البلاد خلال سبتمبر الماضي حسب إحصائية مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي. وأكد مكتب الإعلام بالمستشفى؛ أن معظم الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بينهم أطفال ونساء.

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