السوق الموازية: لا تغيير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في بداية تعاملات السوق الموازية اليوم، الأربعاء.

فقد استقر سعر صرف الدولار عند 4.155 دينار دون تغيير عن آخر سعر سجله أمس، الثلاثاء.

وحسب متداولين وصفحات معنية برصد أسعار السوق الموازية، فقد بدأ سعر صرف اليورو عند 4.56 دينار، وهو آخر سعر وصل إليه أمس.

وكذلك استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 5.13 دينار دون تغيير عن سعر أمس، ولم يشهد سعر صرف الليرة التركية تغيرا يذكر عن سعرها أمس البالغ 0.71 دينار، والدينار التونسي الذي ثبت عند 1.44 دينار ليبي.