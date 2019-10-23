«الأرصاد» يوضح فرص سقوط أمطار على مختلف مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 10:57 صباحا
آثار سقوط أمطار على مدينة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار على عدد من مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس.

وأصدر المركز نشرة خاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة اعتبارا من اليوم، موضحا أن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على أقصى مناطق الساحل الشرقي، تصحبها خلايا رعدية، على أن تكون هذه الأمطار غزيرة على المناطق الحدودية.

ومن المحتمل سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر - الجغبوب. وبالنسبة إلى المنطقة الممتدة من رأس لانوف إلى الخمس ومناطق الدواخل والجبل الغربي، فهناك فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الخميس، قد تصحبها خلايا رعدية.

وفي ما يخلص غدامس والحمادة فإن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها خلايا رعدية اليوم وغدا.

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