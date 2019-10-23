«الأرصاد»: سحب رعدية على غدامس والحمادة.. وأمطار غزيرة شرقا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 10:47 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء ماطرة من حين لآخر، مصحوبة بسحب رعدية على غدامس والحمادة، إضافة إلى سقوط أمطار غزيرة على المناطق الحدودية الشرقية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على مناطق الشمال الغربى، خصوصا على مناطق الجبل وأقصى الساحل الغربى، قد تصحبها خلايا رعدية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و36 درجة مئوية على كل المناطق.

رأس أجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة الغيوم، وتتكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة تنشط مساء على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا تدريجيا بداية من الغد.

سرت والخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده:
السماء ملبدة بالغيوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل المشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
الطقس قليل الغيوم، تتكاثر مساء اليوم على غدامس والحمادة، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة مئوية على غدامس وغات.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس مشمس، وتظهر في السماء بعض السحب العابرة، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية.

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