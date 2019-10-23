مقترح بإزالة المباني الآيلة للسقوط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 09:42 صباحا
اجتماع اللجنة الاستشارية لشؤون البيئة في بلدية بنغازي، 22 أكتوبر 2019، (بلدية بنغازي)

بحثت اللجنة الاستشارية لشؤون البيئة في بلدية بنغازي مقترحا للتخلص من مخلفات البناء وإزالة المباني الآيلة للسقوط؛ لما تشكله من مخاطر على المارة، إضافة إلى أنها أصبحت مكبا للقمامة، مشيرة إلى ضرورة العمل على مكافحة القوارض والكلاب الضالة، خصوصا في منطقتي وسط المدينة ومنطقة الصابري.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري الثاني، أمس الثلاثاء، نتائج زيارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، التي تناولت مشروعات الصرف الصحي في بعض شوارع وسط المدينة، خصوصا الشارع الممتد من مدرسة الأميرة إلى مستشفى الجمهورية وشارع الشريف، تفاديا لأي اختناقات مع قرب حلول فصل الشتاء، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأوصت اللجنة بزيارة المواقع التي تخزن فيها الأدوية، ودراسة ظروف تخزينها، والاتصال بالجهات ذات الاختصاص؛ لتصنيف الأدوية المنتهية الصلاحية وكيفية التخلص منها بطرق آمنة، ولا تؤثر في البيئة.

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