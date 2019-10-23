إيقاف التسرب في بئر بحقل الشادار النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 08:54 صباحا
فنيو شركة سرت والواحة خلال محاولتهم السيطرة على التسرب، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف التسرب في إحدى آبار حقل الشادار النفطي، بعد إجراء أعمال صيانة لها.

وسيطر أفراد شركتي سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والواحة للنفط، على التسرب الذي وقع في البئر «1أ-126» بالحقل يوم 5 أكتوبر الجاري، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونفذت مجموعة من المهندسين والفنيين بكلتا الشركتين كل أعمال الصيانة اللازمة للبئر، تفاديا لحصول أي أضرار بيئية، إذ تمكنوا من إيقاف التسرب، الذي لم يتسبب «في أي أضرار تذكر»، وفق البيان.

يذكر أن البئر حفرت سنة 1968 من شركة موبيل الأميركية، لكن لم تطور بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع آنذاك، وقد منحت في الآونة الأخيرة إلى شركة زلاف ليبيا للاستكشاف والإنتاج لدراسة تطويرها، وبدء الإنتاج منها في الوقت المناسب.

جانب من أعمال صيانة البئر
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