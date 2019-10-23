غرفة عمليات المنطقة الغربية: مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي بقنابل أميركية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 12:17 صباحا
آثار قصف مطار معيتيقة، 17 سبتمبر 2019، (أرشيفية)

قالت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات حكومة الوفاق، إن «مطار معيتيقة تعرض لهجوم جوي باستخدام قنابل أمريكية الصنع شديدة الانفجار وزن 227 كيلوجرام موجهة بالليزر».

وأضافت الغرفة في بيان ليل الثلاثاء، أنه «بعد التحقيق تأكد أن القنابل أميركية الصنع وأن طائرة F16 يرجح أن تكون نفذت الهجوم».

وطالبت الغرفة، «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التركيز على مهمتها الأساسية في ليبيا وهي دعم الحكومة الشرعية ومنع الاعتداءات من الدول الإقليمية بدلا من عقد لقاءات مشبوهة مع أطراف كانت ولا زالت السبب في مأساة ليبيا».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف المسماري أن الغارات نجم عنها «انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق الصواريخ والذخائر»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وتقرر إغلاق مطار معيتيقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، والذي تعرض للقصف أيضًا.

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