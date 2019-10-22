«تعليم الوفاق» توجه إنذارا نهائيا لمراقبي 52 بلدية لفتح المدارس المغلقة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 11:33 مساء
المفوض بوزارة التعليم عثمان عبدالجليل. (الإنترنت- أرشيفية)

خاطب المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبدالجليل، مراقبي التعليم في 52 بلدية ومنطقة في طرابلس والمنطقة الغربية بفتح المدارس أمام الطلاب.

وذكرت الوزارة في خطابها الموجه إلى مراقبي التعليم ومديري المدارس ونشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن معلومات وصلتها بغلق المدارس مما يؤدي إلى حرمان الطلاب الليبيين من حقهم الشرعي والقانوني بالجلوس على مقاعد الدراسة والمعلمين الذين يرغبون في تأدية رسالتهم، مشيرة إلى أن أبرز تلك البلديات «بني الوليد- الجفرة- الأصابعة- بارك الشاطئ- زلتين- صرمان- تاجوراء- سبها- صبراتة- نسمة- وازن- هوارة- أجخرة (...)».

وأضافت الوزارة «ما تقومون به جريمة يعاقب عليها القانون الليبي»، مشددة على ضرورة «تمكين التلاميذ والطلاب فورا من حقهم في الذهاب إلى مدارسهم وتمكين المعلمين من أداء واجبهم».

واعتبرت الوزارة الخطاب «إنذار نهائي حتى الأحد 27 أكتوبر الجاري»، مؤكدة أنها «ستعاقب الممتنعين بالإيقاف عن الهمل وإحالة أسمائهم للنائب العام لتطبيق العقوبات عليهم».

ووجهت الوزارة الشكر لمراقبي التعليم في ومديري المدارس في بلديات «طرابسل المركز- أبو سليم- سوق الجمعة- جنزور - حي الأندلس- عين زارة - حي الأندلس- ومصراتة- سرت- غدامس- القطرون- يفرن- بنت بيه- القريات- غات - تاورغاء» الذي التزموا بفتح المدارس في المواعيد المقررة.

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