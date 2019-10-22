«عدل الوفاق»: وثقنا قصف حي صلاح الدين.. وسنلاحق منفذيه

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 11:13 مساء
منزل أصابته قذيفة مدفعية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، 22 أكتوبر 2019، (الإنترنت)

دانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني القصف الذي استهدف عمارات سكنية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مما تسبب في مقتل وإصابة أطفال، مؤكدا أنها «رصدت ووثقت الجريمة التي تعتبر جريمة حرب ضد المدنيين الأبرياء».

وأضافت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء، أن «تلك الجريمة من الجرائم التي لا تنتهي ملاحقة مرتكبيها بالتقادم ولا يعفى المسؤول عنها من العقاب، وأنهم لن يكونوا بمنأى عن ملاحقتهم ومساءلتهم عن هذه الجرائم الخطرة التي يرتكبونها في حق الأبرياء».

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وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم، مقتل طفلتين وإصابة طفل آخر من عائلة الزليتني في قصف مدفعي استهدف منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، وفق ما أكده المستشار الإعلامي للوزارة، أمين الهاشمي.

وقال الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الطفلتين روان وجمانة، إحداهما لم تتجاوز الرابعة، والأخرى في الثامنة من العمر، توفيتا حين أصابت قذيفة مدفعية شقتهما الواقعة في منطقة صلاح الدين، مشيرا إلى تعرض الطفل نذير -ثلاث سنوات- إلى إصابة خطيرة في الرأس جراء الحادث، نقل إثرها إلى تونس لتلقي العلاج.

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