«داخلية الوفاق»: إجراء امتحانات ترقية الضباط الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إجراء امتحانات الترقية للضباط، الأحد المقبل 27 أكتوبر الجاري؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية المفوض بشأن تشكيل لجنة الترقية للضباط وضباط الصف والأفراد، برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد فتحي.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الامتحانات ستجرى على النحو التالي:

- لجنة مديرية أمن زليتن بمدرسة الخوارزمي الثانوية بجوار مديرية أمن زليتن، وتضم كلا من مديريات أمن مصراتة، زليتن، الخمس، مسلاتة.

- لجنة مديرية أمن جادو بمدرسة شهداء جادو الجديد، وتضم كلا من مديريات أمن: الزنتان، جادو.

- لجنة مديرية أمن غريان وتضم كلا من مديريات الأمن. غريان، مزدة. ومكان إجراء امتحانات الترقية بمعهد تدريب الشرطة غريان.

- لجنة مديرية أمن يفرن بمدرسة الجبل الإعدادية يفرن، تضم كلا من مديريات أمن: يفرن، الأصابعة.

- لجنة مديرية أمن الزاوية بمركز البحوث الطبية الزاوية، تضم كلا من مديريات أمن: الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، مكان.

- لجنة مديرية أمن الساحل الغربي بكلية التربية زلطن، وتضم كل من مديريات أمن: زوارة، الساحل الغربي، الجميل.

- لجنة مديرية أمن طرابلس ويعقد الامتحان في جامعة طرابلس كلية العلوم قسم الكيمياء، وتضم كلا من مديريات أمن: طرابلس، جنزور، تاجوراء، النواحي الأربعة، القره بوللي، الجفارة.

- لجنة مديرية أمن سبها، وتعقد في مدرسة الخنساء بجانب جوازات سبها، وتضم كلا من مديريات أمن: غات، أوباري، مرزق، تراغن، القطرون، سبها، الشاطي، وادي البوانيس.

- لجنة مديرية أمن سرت، وتعقد في قسم المرور بمديرية أمن سرت، وتضم كلا من مديريات أمن: بني وليد، الجفرة، سرت، رأس لانوف.

- لجنة مديرية أمن نالوت، وتعقد في قاعة الاجتماعات بمديرية أمن نالوت، وتضم مديرية أمن نالوت.