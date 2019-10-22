مصدر أمني: مسلحون يخطفون امرأة من بيتها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 08:14 مساء
مركز شرطة قار يونس بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر أمني قيام مجموعة مسلحة، السبت الماضي، بخطف سيدة ليبية من منزلها بقوة السلاح، بمنطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «مسلحين اقتحموا المنزل واعتقلوا سيدة تبلغ من العمر 68 سنة، واقتادوها إلى جهة مجهولة».

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ولفت المصدر إلى أن عائلة السيدة المخطوفة حررت محضرا في مركز شرطة قار يونس غرب بنغازي.

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وشهدت مدينة بنغازي عددا من حالات الخطف والقتل لعدد من النساء، منهن النائبة سهام سرقيوة وخمس سيدات سودانيات دون الكشف عن الجناة أو إعلان نتائج التحقيق حول هذه الحوادث.

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