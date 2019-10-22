بحضور رئيس مجلس النواب.. القيادة العامة تسلم جامعة عمر المختار معسكر أبشارة بالقبة

مراسم تسليم مقر معسكر أبشارة في القبة لجامعة عمر المختار. (الإنترنت)

سلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مقر معسكر أبشارة في بلدة القبة (50 كلم غرب درنة) إلى جامعة عمر المختار، في احتفالية أقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، حضرها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ووزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريوز، وممثل القيادة العامة آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية، العميد يوسف حماد، ورئيس الجامعة، الدكتور عبدالمطلب بوفروة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريح صحفي، إن تسليم مقر معسكر أبشارة إلى جامعة عمر المختار جاء وفقا لتعليمات القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالخصوص من منطقة الجبل الأخضر العسكرية سلمت مقر المعسكر إلى وكيل جامعة عمر المختار في القبة.

وقال رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الاحتفالية «إن الاهتمام بالتعليم وبمؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا، وهو العامل الذي يؤدي إلى رقي البلاد وازدهارها»، موجها «التحية والشكر إلى القوات المسلحة على تقديمها هذا المقر إلى جامعة عمر المختار فرع القبة، ليشكل نواة لقيام جامعة متكاملة بهذه المدينة المجاهدة».

وترحم المستشار عقيلة صالح في كلمته على أرواح الشهداء، الذين ضحوا من أجل الوطن، محييا «الجنود البواسل المرابطين على جبهات القتال، الذين يقاتلون الإرهاب على تخوم العاصمة طرابلس، والقيادة العامة ورئاسة الأركان وضباط وضباط صف وجنود الجيش الوطني الليبي، الذين يكافحون من أجل أمن وأمان واستقرار ليبيا».

وشكر وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بومريز، في كلمته، الجهات التي قامت بجهود من أجل أن تتحصل جامعة عمرالمختار فرع القبة على هذا المقر، منوها بأن إدارة المشروعات بالجامعة «ستشرع بالتنسيق مع قسم المشروعات بفرع الجامعة بالقبة بإعداد المقايسات اللازمة لصيانته وتحويره ليتناسب مع برنامج التعليم الجامعي بالجامعة، التي ستحال إلى الوزارة لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة لإقرار التفويضات المالية اللازمة لها».