قسم الولادة في «سبها الطبي»: لن نستقبل حالات من خارج البلدية إلا في هذه الحالة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 03:03 مساء
سرير في قسم الولادة بمركز سبها الطبي، (المركز: أرشيفية)

أعلن قسم النساء والولادة في مركز سبها الطبي، أنه لن يستقبل الحالات الخارجية غير المستعجلة، إلا بعد تقديم ورقة تحويل من المرافق الصحية الأخرى للكشف داخل القسم.

وقال القسم، في بيان، إنه اتخذ هذا الإجراء نظرًا لكثرة الواردين من أنحاء المنطقة الجنوبية، رغم وجود مرافق صحية بها.

وأكد البيان عدم فحص أي حالة خارجية «غير طارئة» لا تحمل ورقة تحويل، مشيرًا إلى أن الحالات الخارجية التي يستقبلها القسم هي الحالات المحولة، وحالات النزيف، والحالات القادمة لتجديد موعد للعمليات.

ونوه البيان بمعاناة قسم الولادة من نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ما يجعله غير قادر على التعامل مع الحالات الخارجية «التي لا تعد ولا تحصى»، مع وجود مرافق صحية أخرى بها أجهزة فحص تمكنها من التعامل مع تلك الحالات، منوهًا بأن الازدحام سبب قلقًا وتوترًا لمرضى الإيواء.

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