هبوط الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو في السوق الرسمية

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء.
وهبطت العملة الأميركية إلى 1.4015 دينار مقابل 1.4018 دينار بفارق 0.0003 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. لكن الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 1.818 دينار مقابل هبط 1.811 دينار بفارق 0.007 دينارالإثنين. كما صعد اليورو إلى 1.564 دينار مقابل 1.563 الذي سجله أمس بفارق 0.001.
وعلى صعيد عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0010 ليبلغ 0.4955 دينار مقابل 0.4945 دينار أمس، فيما واصل الدينار الجزائري استقراره عند مستوى 0.117 دينار ليبي.
وحافظ الريال السعودي على مستوى 0.3737 دينار الذي سجله أمس، في حين تراجع الدرهم الإماراتي إلى 0.3816 دينار مقابل 0.3817 دينار أمس بفارق 0.0001 دينار.
أما العملات الآسيوية، فقد هبط الإيوان الصيني إلى 0.1981 دينار مقارنة بـ0.1982 أمس، بفارق 0.0001، واستقر الين الياباني عند 1.29 دينار. وتراجعت الليرة التركية إلى 0.2398 دينار مقابل 0.2421 دينار أمس، بفارق 0.0023 دينار.