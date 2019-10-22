كونتي: إيطاليا تدرس تمديد الاتفاق مع حرس السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 12:38 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن حكومته ستعقد اجتماعات لتقييم إمكانية استمرار الاتفاق المبرم مع حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، الذي يحين موعد تمديده التلقائي في الثاني من نوفمبر المقبل.

وأشار كونتي إلى أن الحكومة ستعرض ما ستنتهي إليه بهذا الخصوص على البرلمان، الذي سيبت في الأمر، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمصادر إعلامية، يمكن بموجب الاتفاق، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، أن يعترض الليبيون قوارب اللاجئين التي في طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدونها إلى ليبيا.

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ويبذل حرس السواحل جهودا كبيرة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ تمكن خلال الأيام القليلة الماضية من إنقاذ 470 مهاجرا، جميعهم تلقوا المساعدات الطبية في نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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